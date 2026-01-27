Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. İşte 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 07:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 07:39
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yansıtıldı.
Peki, 27 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 55.21 TL
- Motorin litre fiyatı: 57.36 TL
- LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 55.03 TL
- Motorin litre fiyatı: 57.18 TL
- LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 56.11 TL
- Motorin litre fiyatı: 58.44 TL
- LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
- Motorin litre fiyatı: 58.71 TL
- LPG litre fiyatı: 29.09 TL