Eski eşinin başından aşağıya kezzap döktü. Cani tutuklandı

Gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde iki çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski eşi A.K. tarafından saldırıya uğradı.

Eve girer girmez S.Ç.'i bağlayan A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZDE 99 GÖRME KAYBI

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, yakalandı.

A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.