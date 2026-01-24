GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Eski eşinin başından aşağıya kezzap döktü. Cani tutuklandı

Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek vahşete maruz kaldı. Ağır yaralanan kadın, yoğun bakımda. Saldırgan ise tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 15:21, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 15:17
Eski eşinin başından aşağıya kezzap döktü. Cani tutuklandı

Gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde iki çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski eşi A.K. tarafından saldırıya uğradı.

Eve girer girmez S.Ç.'i bağlayan A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZDE 99 GÖRME KAYBI

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan, yakalandı.

A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

