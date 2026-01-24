İnternet abonesi 55 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Ba-kanı Abdulkadir Uraloğ-lu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere kar-şı alınan önlemlere ilişkin yazı-lı açıklama yaptı. Güvenli İnter-net Hizmeti'nin 2011'de interne-tin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirildi-ğini hatırlatan Uraloğlu, bu hizmetle başta çocuk-lar olmak üzere abonele-ri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurgula-dı.

Uraloğlu, Güvenli İn-ternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçı-lık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası ya-pan ve suç işlemeyi anlatan site-ler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz şekilde ko-runma imkanına sahip olduğuna işaret ederek, hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" pro-fillerden birini tercih eden kulla-nıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınması-nı talep etme hakkına sahip oldu-ğunu aktardı.

Çocuk profili' izinli liste' yöntemiyle çalışıyor

Çocuk profilinin "izinli liste" yöntemine göre çalıştığına dik-kati çeken Uraloğlu, "Bu yöntemde çocuk-larımız, güvenli olduğu onaylanmış belirli sayı-daki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile profili ise 'yasak-lı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yön-temde zararlı içerik barındıran si-telerden oluşan listeye erişileme-mekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmek-tedir. 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı" dedi. Uraloğlu, çocukları ve ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinç-lendirdiğinin altını çizdi.

"200 bin okul ziyaretiyle 85 bin öğrenciye ulaşıldı"

Uraloğlu, "Bu yıl içinde şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştık. Bu eğitimler özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz."