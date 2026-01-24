GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
İnternet abonesi 55 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştıklarını belirtti. Uraloğlu, 2025 Aralık sonu itibarıyla GİH'ten faydalanan abone sayısının 55 milyonu aştığını bildirdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 15:37, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 15:38
Ulaştırma ve Altyapı Ba-kanı Abdulkadir Uraloğ-lu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere kar-şı alınan önlemlere ilişkin yazı-lı açıklama yaptı. Güvenli İnter-net Hizmeti'nin 2011'de interne-tin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirildi-ğini hatırlatan Uraloğlu, bu hizmetle başta çocuk-lar olmak üzere abonele-ri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurgula-dı.

Uraloğlu, Güvenli İn-ternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçı-lık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası ya-pan ve suç işlemeyi anlatan site-ler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz şekilde ko-runma imkanına sahip olduğuna işaret ederek, hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" pro-fillerden birini tercih eden kulla-nıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınması-nı talep etme hakkına sahip oldu-ğunu aktardı.

Çocuk profili' izinli liste' yöntemiyle çalışıyor

Çocuk profilinin "izinli liste" yöntemine göre çalıştığına dik-kati çeken Uraloğlu, "Bu yöntemde çocuk-larımız, güvenli olduğu onaylanmış belirli sayı-daki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile profili ise 'yasak-lı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yön-temde zararlı içerik barındıran si-telerden oluşan listeye erişileme-mekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmek-tedir. 2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı 55 milyon kişiyi aştı" dedi. Uraloğlu, çocukları ve ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinç-lendirdiğinin altını çizdi.

"200 bin okul ziyaretiyle 85 bin öğrenciye ulaşıldı"

Uraloğlu, "Bu yıl içinde şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştık. Bu eğitimler özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz."

