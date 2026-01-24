Nakit taşımak sorun olunca düğün davetiyelerine IBAN eklendi

GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nakit taşımak sorun olunca düğün davetiyelerine IBAN eklendi

Enflasyondaki yükselişle TL'deki değer kaybına altın fiyatlarındaki yükseliş de eklenince düğünlerde takı yerine para takanlar arttı. En büyük banknotun 200 TL olması nedeniyle davetiyelere "Nakit getirmeyin" notuyla birlikte IBAN ekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 16:54, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 16:55
Yazdır
Nakit taşımak sorun olunca düğün davetiyelerine IBAN eklendi

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, yüksek enflasyon ortamında TL'deki değer kaybı tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 TL'nin ihtiyaçlara cevap vermesini zorlaştırıyor.

Artan fiyatlar karşısında paranın alım gücü düşerken, vatandaşlar günlük harcamalarda bile nakit taşıma ve ödeme yapma zorluğu yaşıyor.

200 TL'lik banknot, marketlerde, kirada, düğün takısında yetersiz kalıyor.

Günlük rutinde ödemelerin bandı 5 bin, 10 bin liralara çıkarken, nakit ödeme hem lojistik hem de güvenlik endişesi doğuruyor.

ATM turları

Günlük ihtiyaçlar için nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM'lerden para çekme limitleri düşük kalırken, yüksek tutarlı ödemelerde vatandaşlar birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyor. Hem zaman kaybı hem de güvenlik riski yaşanmasının yanında, maaş dönemlerinde de ATM'lerde yoğunluklar görülüyor.

IBAN'lı davetiyeler

Nakdin fiziksel yükü, alım gücünün düşmesi ve altındaki yükseliş sosyal etkinlikleri de dönüştürüyor.

Düğünlerde altın takı geleneği sert yükselişlerle yerini önce nakit paraya bırakmıştı. Para taşımanın zorluğu ve artan hacimler de giderek IBAN'lı davetiyeler artıyor.

"Nakit getirmeyin" notu düşülen davetler yaygınlaşırken, takı merasimleri para teslim töreni görüntüsüne bürünüyor. Zarfa sığmayan banknotlar davetlileri zorlarken, düğün sahipleri de paraları sayma ve güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Konut piyasası ve kuyumcularda da zorluklar yaşanıyor

Konut piyasasında depozito, kira ve emlak komisyonu gibi ödemelerin elden yapılmasıyla çanta dolusu para taşımak zorunda kalınıyor.

Kuyumcularda da çöp torbalarıyla paralar taşınırken, pazarda ya da küçük esnaf alışverişlerinde, miktar küçülürken, paralar daha çok hacim kaplıyor.

Bozuk para sıkıntısı ise satıcıları da tüketiciyi de zorluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber