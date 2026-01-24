Nakit taşımak sorun olunca düğün davetiyelerine IBAN eklendi

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, yüksek enflasyon ortamında TL'deki değer kaybı tedavüldeki en yüksek banknot olan 200 TL'nin ihtiyaçlara cevap vermesini zorlaştırıyor.

Artan fiyatlar karşısında paranın alım gücü düşerken, vatandaşlar günlük harcamalarda bile nakit taşıma ve ödeme yapma zorluğu yaşıyor.

200 TL'lik banknot, marketlerde, kirada, düğün takısında yetersiz kalıyor.

Günlük rutinde ödemelerin bandı 5 bin, 10 bin liralara çıkarken, nakit ödeme hem lojistik hem de güvenlik endişesi doğuruyor.

ATM turları

Günlük ihtiyaçlar için nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM'lerden para çekme limitleri düşük kalırken, yüksek tutarlı ödemelerde vatandaşlar birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyor. Hem zaman kaybı hem de güvenlik riski yaşanmasının yanında, maaş dönemlerinde de ATM'lerde yoğunluklar görülüyor.

IBAN'lı davetiyeler

Nakdin fiziksel yükü, alım gücünün düşmesi ve altındaki yükseliş sosyal etkinlikleri de dönüştürüyor.

Düğünlerde altın takı geleneği sert yükselişlerle yerini önce nakit paraya bırakmıştı. Para taşımanın zorluğu ve artan hacimler de giderek IBAN'lı davetiyeler artıyor.

"Nakit getirmeyin" notu düşülen davetler yaygınlaşırken, takı merasimleri para teslim töreni görüntüsüne bürünüyor. Zarfa sığmayan banknotlar davetlileri zorlarken, düğün sahipleri de paraları sayma ve güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Konut piyasası ve kuyumcularda da zorluklar yaşanıyor

Konut piyasasında depozito, kira ve emlak komisyonu gibi ödemelerin elden yapılmasıyla çanta dolusu para taşımak zorunda kalınıyor.

Kuyumcularda da çöp torbalarıyla paralar taşınırken, pazarda ya da küçük esnaf alışverişlerinde, miktar küçülürken, paralar daha çok hacim kaplıyor.

Bozuk para sıkıntısı ise satıcıları da tüketiciyi de zorluyor.