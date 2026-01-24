GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Göktaş isyan etti: Aile Bakanı'na mavi gözlü bebek 'siparişi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlat edinme sürecinde isteklere isyan ederken, kendisine gelen "Mavi gözlü olsun" isteğine tepki göstererek "Bu sipariş değil" dedi.

Haber Giriş : 24 Ocak 2026 18:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 18:03
Göktaş isyan etti: Aile Bakanı'na mavi gözlü bebek 'siparişi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Evlat edinme hakkında bilgi veren Göktaş, 0-3 yaş arasındaki talebin çok fazla olduğuna dikkat çekti.

"Mavi gözlü olsun"

Herkesin kız çocuk istediğini ifade eden Göktaş, "Birisi beni aradı, 'Mavi gözlü olsun' dedi. Bu bir sipariş değil. Böyle bir şey olamaz." diye tepki gösterip çocukların ailelere teslim edildikten sonra takip edildiğine de vurgu yaptı.

Göktaş, "Yeri geldiğinde de çocuklarımızı geri alıyoruz." dedi.

Evlat edinme şartları neler?

Evlat edinme, evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, evlat edinmeye uygun kişi ya da çiftler arasında hukuki bağların sağlanmasıyla oluşuyor.

Evli çiftler, en az 5 yıldır evliyse ya da her iki eş de 30 yaşını doldurmuşsa evlat edinmek için başvurabilir. Evli olmayan kişiler ise 30 yaşını doldurmuş olmak şartıyla tek başına evlat edinebilir. Evli olmayan kişiler birlikte evlat edinemiyor.

