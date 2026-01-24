e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, e-YDS 2026/1 İngilizce'nin sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 18:37, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 18:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.