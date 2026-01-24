Elazığ ve Siirt'te kardan kapanan 274 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcanıyor.



Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle yolu kapanan 259 yerleşim yerinden 154'üne ulaşım sağlandı.



Ekipler, kent merkezinde 12, ilçelerden Ağın'da 2, Arıcak'ta 3, Baskil'de 17, Maden'de 7, Karakoçan'da 27, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Palu'da 17 ve Sivrice'de 7 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Siirt

Siirt İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda il ve ilçelerde 160 kapalı köy yolundan 120'si yeniden ulaşıma açıldı.

İlçelerden Pervari'de 15, Şirvan'da 10, Baykan'da 3, Eruh'ta 4 ve Kurtalan'da 8 köy yolunda çalışmalar sürüyor.