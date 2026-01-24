Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Eğitim-Bir-Sen'den İBB Kreşindeki Skandal İddialara Sert Tepki: Kreş Değil Epstein Adası!

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddiaları eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, ortaya çıkan ses kayıtları ve darp izlerine sert tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman 'Çocuklara yönelik darp ve istismar haberlerini dehşet ve öfke içinde takip ediyorum' diye sert tepki gösterdi.

Kan Donduran İddialar: Ses Kayıtları ve Darp İzleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bir kreşte yaşandığı öne sürülen olaylar, ailelerin çocuklarının vücudundaki tırnak izlerini ve morlukları fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. İddialara göre, çocukların davranışlarında görülen ani değişimler ve ruhsal sıkıntılar üzerine aileler şikayette bulundu. Ancak asıl infial yaratan gelişme, öğretmenlere ait olduğu iddia edilen ve "kan dondurucu" olarak nitelendirilen ses kayıtlarının ortaya çıkması oldu.

Muammer Karaman: "Lakatlık Kabul Edilemez"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, süreci dehşet ve öfke içinde takip ettiğini belirtti. Karaman, İBB yetkililerinin ailelerin şikayetlerini ciddiye almadığını ve aileleri suçlayan bir tavır sergilediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerin şikayetleri üzerine İBB yetkililerinin sergiledikleri lakatlık kabul edilemez. Epstein Adası'na döndürülen İBB kreşleriyle ilgili soruşturma ivedi olarak sonuçlandırılmalıdır."

Hukuki Süreç Çağrısı

Karaman, çocukların sistemli bir şekilde şiddete maruz kalmasından sorumlu olanların yanı sıra, bu duruma göz yuman ve görevini ihmal edenlerin de hukuk önünde en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da soruşturma ile ilgili bir açıklama geldi. Bakan Tunç şu ifadeleri paylaştı: İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

️ Kreşte çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış,

️ Aynı kreşte öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez.

En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz.

Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz.

