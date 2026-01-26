Papel operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddialarına dayandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında,
Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı.
MASAK raporlarıyla tespit edildi
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizlerinde,
yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen
gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik
biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt
içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı
operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42
şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet
Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle,
21'ini ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.
15 tutuklama, 23 adli kontrol
Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında
adli kontrol kararı verildi.
PAPEL'e kayyum atandı
Öte yandan soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.