Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Papel operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Papel operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddialarına dayandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 23:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 23:37
Papel operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı.

MASAK raporlarıyla tespit edildi

Soruşturma çerçevesinde hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle, 21'ini ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.

15 tutuklama, 23 adli kontrol

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

PAPEL'e kayyum atandı

Öte yandan soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.

