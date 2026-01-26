Papel operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı.



MASAK raporlarıyla tespit edildi



Soruşturma çerçevesinde hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.



8 ilde eş zamanlı operasyon



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler adliyeye sevk edildi



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklama talebiyle, 21'ini ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.



15 tutuklama, 23 adli kontrol



Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



PAPEL'e kayyum atandı



Öte yandan soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.