2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 16:41, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 16:42
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.