Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,4190 43,4200 43,4990 43,5000 Avro 52,0200 52,0210 51,8580 51,8590 Sterlin 60,0520 60,0620 59,8390 59,8490 İsviçre frangı 56,6680 56,6780 56,6200 56,6300 ANKARA ABD doları 43,3890 43,4690 43,4690 43,5490 Avro 51,9800 52,0600 51,8180 51,8980 Sterlin 59,9920 60,2020 59,7790 59,9890