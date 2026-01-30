Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,50 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 17:27, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,4190
|43,4200
|43,4990
|43,5000
|Avro
|52,0200
|52,0210
|51,8580
|51,8590
|Sterlin
|60,0520
|60,0620
|59,8390
|59,8490
|İsviçre frangı
|56,6680
|56,6780
|56,6200
|56,6300
|ANKARA
|ABD doları
|43,3890
|43,4690
|43,4690
|43,5490
|Avro
|51,9800
|52,0600
|51,8180
|51,8980
|Sterlin
|59,9920
|60,2020
|59,7790
|59,9890