Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, bünyesine toplam 3 bin 635 yeni personel katacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 240 subay ve astsubay temin edilecek. Adaylar, 9 Şubat saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395 sözleşmeli astsubay temin
edilecek. Alımlar; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye
ve sağlık branşlarında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 3 bin 164'ü erkek, 231'i
kadın adaylardan oluşacak astsubaylar eğitim alacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığına astsubay ve subay alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri
ve idari branşlarında toplam 200 sözleşmeli astsubay istihdam edilecek. Bu kadroların
180'inin erkek, 20'sinin kadın adaylardan oluşacağı belirtildi. Ayrıca Sahil
Güvenlik Komutanlığına 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay
alımı yapılacak.
Başvurular 9 Şubat'a kadar
Adayların başvurularını bugünden itibaren 9 Şubat saat 23.59'a kadar, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet
aracılığıyla gerçekleştirebileceği bildirildi.
İlan detayları internet sitelerinde
Başvuru şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.jandarma.gov.tr",
"www.jsga.edu.tr",
"www.sg.gov.tr",
"kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr"
adreslerinden ulaşılabileceği kaydedildi.