Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 395 sözleşmeli astsubay temin edilecek. Alımlar; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın adaylardan oluşacak astsubaylar eğitim alacak.



Sahil Güvenlik Komutanlığına astsubay ve subay alımı



Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında toplam 200 sözleşmeli astsubay istihdam edilecek. Bu kadroların 180'inin erkek, 20'sinin kadın adaylardan oluşacağı belirtildi. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay alımı yapılacak.



Başvurular 9 Şubat'a kadar



Adayların başvurularını bugünden itibaren 9 Şubat saat 23.59'a kadar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebileceği bildirildi.



İlan detayları internet sitelerinde



Başvuru şartları ve ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.jandarma.gov.tr",

"www.jsga.edu.tr",

"www.sg.gov.tr",

"kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr"

adreslerinden ulaşılabileceği kaydedildi.