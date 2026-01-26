Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM'den "Suriye ordusu Türkçe talimat aldı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye ordusunun operasyonlarının Şam yönetimine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin 2021 yılına ait olduğunu ve Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anları gösterdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 22:41, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 23:06
DMM'den

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

