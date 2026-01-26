Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden seyyar satıcının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan kimlik incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 36 yaşındaki Abdülsamet Temür olduğu belirlenirken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 23:07, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 23:08
Olay, saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada bir viyadüğün altında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Durumu fark eden Yahya A., sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği tespit edildi, soruşturma başlatıldı
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Abdülsamet Temür (36) olduğu tespit edildi. Temür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.