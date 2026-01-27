13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
İstanbul'da iş yerine silahlı saldırıda 7 zanlı tutuklandı

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden birisi suça sürüklenen çocuk 7 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 07:50, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 07:51
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin sözde elebaşısı olduğu silahlı suç örgütü üyeleri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ataşehir'deki bir iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli ile 18 yaşından küçük zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu kapsamda 6 şüphelinin daha önce gözaltına alındığı belirtildi.

Buna ek olarak aynı soruşturma kapsamında birer şüpheli ve suça sürüklenen çocuğun daha yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlemler neticesinde 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama kararı verilmesi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüpheli ile suça sürüklenen çocuğun tutuklanması, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol altına alınması kararı verilmiştir."

Başsavcılık, firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

