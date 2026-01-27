Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 09:39, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 09:48
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına ve sağanak beklenen Adana, Antalya, Burdur, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

