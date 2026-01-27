Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları için gün sayılıyor. Başvurular sonrası değerlendirme sürecine geçilirken bu sürenin ne zaman biteceği araştırılıyor. Adayların heyecanı tavan yaparken "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hız kesmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 10:00, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 10:03
Yazdır
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları adayların bir numaralı gündem maddesi... Bir an önce kamu kurumlarına yerleşmek isteyen on binlerce kişi ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Sonuç tarihinin net olmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Bir önceki süreci merak edenler "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

2026 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS tercih sonuçları ilan edilmedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması bekleniyor...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber