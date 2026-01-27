Dijital devler mahkemede: 'Bağımlılık' yapmadıklarını ilk defa savunacaklar

Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dijital devler mahkemede: 'Bağımlılık' yapmadıklarını ilk defa savunacaklar

TikTok, Meta ve YouTube, çocukları dijital dünyaya hapsetmek için kasıtlı algoritmalar geliştirmekle suçlanıyor. İlk kez bir jüri heyeti, teknoloji devlerinin kar hırsının gençlerin ruh sağlığını "bilerek" bozup bozmadığına hükmedecek.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 10:16, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 10:16
Yazdır
Dijital devler mahkemede: 'Bağımlılık' yapmadıklarını ilk defa savunacaklar

Yıllardır süren tartışmaların ardından, sosyal medya devleri nihayet mahkeme salonunda jüriyle yüzleşiyor. Salı günü Los Angeles'ta başlayan dava, teknoloji şirketlerinin platformlarını bilerek "bağımlılık yapıcı" tasarlayıp tasarlamadığını sorgulayacak ilk büyük hukuki sınav olma özelliğini taşıyor.

KGM rumuzuyla dava açan 19 yaşındaki genç ve annesi, TikTok, Meta ve YouTube'u hedef alıyor. İddiaya göre bu platformlar; bağımlılık yapıcı özellikleri bilerek oluşturdu, gençleri tanımadıkları yetişkinlerle eşleştirdi ve KGM'yi depresif içeriklere maruz bırakarak intihar düşüncelerine, vücut dismorfisine ve ağır psikolojik hasarlara sürükledi.

Çocuk güvenliği savunucuları, bu süreci 90'lı yıllardaki tütün endüstrisi davalarına benzetiyor. Davacılar, teknoloji devlerinin tıpkı sigara şirketleri gibi, ürünlerinin zararlarını bildikleri halde daha fazla kar için gençleri "bağımlı" hale getirdiklerini savunuyor.

Şirketlerin savunması: "Güvenlik önceliğimiz"

Dava karşısında Meta ve YouTube, iddiaların "gerçek dışı" olduğunu savunuyor. Şirketler; ebeveyn denetim araçları, içerik kısıtlamaları ve yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemleri gibi güvenlik önlemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını iddia ediyor. Teknoloji devleri ayrıca, platformların gençler için sadece eğlence değil, sosyal bağ kurma alanı sağladığını belirtiyor.

Birkaç hafta sürmesi beklenen bu davada, şirketlerin en üst düzey yöneticilerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. Bu davanın sonucu, benzer suçlamalarla bekleyen yaklaşık 1.500 diğer davanın da kaderini belirleyecek. Mahkemenin aleyhte bir karar vermesi durumunda, sosyal medya devleri milyarlarca dolarlık tazminatla karşı karşıya kalabilir ve algoritmalarını tamamen değiştirmek zorunda kalabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber