Doğal Gaz Tüketim Desteğinde yılın ilk ödemeleri yapıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteğini, 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi gerektiğini anımsatan Göktaş, ikamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliğinin bulunması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmek suretiyle ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabildiğini aktardı.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterdiğinin bilgisini veren Göktaş, şu ifadeleri kullandı;

2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 007 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiğimiz Düzenli Doğal gaz Tüketim Desteğinde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapmış olduk.'