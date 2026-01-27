Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) analiz raporları doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis kapsamında haklarında istihbarat bulunan ve para transfer profilleri birbirine benzerlik gösteren şahısların banka hesapları mercek altına alındı. Şüphelilerin hesapları üzerinden gerçekleştirilen para trafiğinin olağan dışı seyrettiği ve çok yüklü miktarlarda transferlerin yapıldığı saptandı.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 379 milyon 846 bin 176 lira 99 kuruşluk bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

25 şüpheli gözaltında

Antalya merkezli yürütülen operasyonda, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Adli makamlar, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiğini belirtti.