Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ilk duruşma görülürken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 11:20, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 11:21
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Dava başlamadan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Yıldız sosyal medya paylaşımında "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlar da canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu." dedi.

Yıldız, 579 sayfalık iddianameden bilgiler verip 40'ı tutuklu 200 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığını hatırlattı.

Örgüt kurmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın 42 farklı fiilden 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildiğini söyleyen Yıldız, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir ve Adıyaman Belediye Başkanı'nın şüpheliler arasında olduğunu belirtti.

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin başından bu yana dile getirdiği "Duruşmalar canlı yayınlansın" talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz." demişti.

ERDOĞAN: HAYIRLISI OLUR

Bahçeli'nin ifadelerinin ardından ilgili konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur." ifadelerini kullanmıştı.

