Rekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturma

Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik ve dermokozmetik ürünler pazarında faaliyet gösteren Carex, Farma Plus ve Digital Farma şirketine inceleme başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 11:22, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 11:23
Yazdır
Rekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturma

Rekabet Kurumu, kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex, Farma Plus ve Digital Farma şirketlerinden oluşan şirketler hakkında ekonomik bütünlüğe karşı soruşturma başlattı.

Kurum, şirketlerin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlemek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle rekabet yasalarını ihlal edip etmediklerini inceleyecek.

Rekabet Kurulu'nun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan önaraştırma, 18 Aralık 2025'te sonuçlandırıldı. Elde edilen bulgular üzerine, şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma, şirketlerin bayi ve satıcılarının fiyat politikalarına müdahale ettiği ve online platformlardaki satışları sınırladığı yönündeki şikayetler üzerine gündeme geldi.

Rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Rekabet Kurulu (Kurul) kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Rekabet Kurulunun 06.11.2025 tarih ve 25-41/1017-M sayılı kararı ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan önaraştırma sonuçlandırılmıştır.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.12.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 25-48/1164-M sayı ile karar vermiştir.

Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yılında çok sayıda soruşturma yapılmış, yapılan soruşturmalarda yeniden satıcıların internet/pazaryeri satışlarına getiren kısıtlamalar ve/veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelenmiştir. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edilmiş ve bu kapsamda birçok teşebbüse idari para cezası uygulanmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber