Bakan Bolat: Türk mobilyası dünyada bir marka haline geldi

Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Türk mobilyası dünyada bir marka haline geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 11:44, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 11:39
Yazdır
Bakan Bolat: Türk mobilyası dünyada bir marka haline geldi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.

Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı, 150'den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenleniyor.

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, birçok ilki barındıran IIFF'nin Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıdığını söyledi.

Etkinliğin Türkiye'nin en büyük iki fuar merkezinde düzenlendiğini dile getiren Bolat, "Tam 250 bin metrekarede yapılıyor, üç binden fazla marka katılıyor, 150 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda." diye konuştu.

Bolat, 2002'de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız."

"Mobilya sektörünü iç ticarette de parlak günler bekliyor"

Bakan Bolat, mobilya sektörünün çok büyük bir dinamizm ve inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini belirterek, artık mobilyanın bir yaşam tarzı haline geldiğini, rehabilitasyon, yaşam tarzı, yenilik, inovasyon ve tasarımın hepsini içerdiğini anlattı.

Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye'de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir."

"Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artış sevindirici"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2'lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.

Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, devlet ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağladıklarını ifade ederek, bu alanda ihracatçılara sundukları destek programlarından ve rakamlarından bahsetti.

Turquality ve marka desteklerinin yüzde 5,5'inin mobilya sektörüne ayrıldığını dile getiren Bolat, sektöre yönelik sunulan desteklere ilişkin detaylar paylaştı.

"Fuara desteğimiz tamdır"

Bakan Bolat, IIFF'nin bakanlık tarafından "prestijli fuar" ilan edildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu noktada geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlanmıştır. Bu yıl da desteğimiz tamdır. Bu anlamda 2026'da 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Ayrıca alım heyetlerine ve sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Bu fuara da iki adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da bakanlık olarak desteklemekteyiz."

Bolat, geçen yıl mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolara ulaştıklarını anımsatarak, 2026'da 410 milyar dolarlık hedef için birlikte çalışacaklarını, bu kapsamda ihracatçılara desteklerini 33 milyar liradan 45 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlar için ayrılan desteklere ilişkin detaylar paylaşan Bolat, "Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırsın, dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz." dedi.

"Enflasyonu yüzde 20'lerin altına çekeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."

Bolat, ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Türkiye'nin dünyada saygın, itibarlı ve örnek bir ülke olarak anıldığını, Türk ürünlerinin artık kalitenin simgesi haline geldiğini, tüm bunları fuarcılıkla da birleştirdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyada önemli fuar merkezlerinden biri haline getirdik. Eğer bu fuar Avrupa'nın en büyük fuarı ise ve dünyadan 150 ülkeden katılım varsa bu İstanbul'un, Türkiye'nin fuarcılık merkezi olduğunun açık bir delilidir." şeklinde konuştu.

Bolat ve beraberindekiler stantları ziyaret etti

Konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti.

Fuar alanında stantları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bolat, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber