Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 17:48, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.