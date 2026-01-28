15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, ne kadar ceza alacağını araştırmış

MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, ne kadar ceza alacağını araştırmış

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi. Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.'nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi halinde ne kadar ceza alacağını araştırdığının ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 17:02, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:34
Yazdır
15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, ne kadar ceza alacağını araştırmış

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim'de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.'nin Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. salonda hazır bulundu. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına, gelecek celse de tanık dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

'NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN İNCELEMİŞ'

Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, bir önceki celse yargılanan çocuk D.G.'nin cep telefonuna ilişkin bilirkişi incelemesi yapıldığını ifade ederek, "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber