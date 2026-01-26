Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 43,37 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 17:40, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,3530
|43,3540
|43,3700
|43,3710
|Avro
|50,9060
|50,9070
|51,4640
|51,4650
|Sterlin
|58,6710
|58,6810
|59,3020
|59,3120
|İsviçre frangı
|54,8600
|54,8700
|55,8200
|55,8300
|ANKARA
|ABD doları
|43,3230
|43,4030
|43,3400
|43,4200
|Avro
|50,8660
|50,9460
|51,4240
|51,5040
|Sterlin
|58,6110
|58,8210
|59,2420
|59,4520