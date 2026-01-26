Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,3530 43,3540 43,3700 43,3710 Avro 50,9060 50,9070 51,4640 51,4650 Sterlin 58,6710 58,6810 59,3020 59,3120 İsviçre frangı 54,8600 54,8700 55,8200 55,8300 ANKARA ABD doları 43,3230 43,4030 43,3400 43,4200 Avro 50,8660 50,9460 51,4240 51,5040 Sterlin 58,6110 58,8210 59,2420 59,4520