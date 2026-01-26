Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geri sayım başladı. MSB tarafından yapılan duyuruya göre, 5 Ocak'ta başlayan başvuru süreci 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

26 Ocak 2026 15:48
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başladığı belirtilerek, 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği aktarıldı. Sınav başvurusunun 'https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapıldığı kaydedildi.

