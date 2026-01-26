50 bine yakın e-kitap ücretsiz erişime açılıyor

Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

50 bine yakın e-kitap ücretsiz erişime açılıyor

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin elektronik kitabın kütüphane portalı üzerinden ücretsiz erişime açılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 12:30, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 13:07
Yazdır
50 bine yakın e-kitap ücretsiz erişime açılıyor

Türk Tarih Kurumu, kütüphane ve arşiv kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla dijital altyapısını genişletiyor.

Bu kapsamda, kurum bünyesinde bulunan nadir eserler, el yazmaları, fotoğraf arşivleri ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı elektronik kitaplar ve veri tabanlarının uzaktan erişime açılması için çalışmalar yürütülüyor.

TTK Başkanı Özgen, yaptığı açıklamada, çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital altyapıyı hızla geliştirdiklerini belirterek, kurum bünyesindeki nadir eserleri, el yazma eserlerini de dijitalleştirerek araştırmacıların hizmetine ücretsiz bir şekilde sunduklarını anımsattı.

"Bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz"

Yüksel Özgen, bu çalışmaların devamında çok sayıda uluslararası yabancı dilde veri tabanına önce deneme erişimi, ardından abonelik yoluyla erişim sağlandığını anlatarak, "Daha önce erişime açtığımız yaklaşık 20 bin yabancı dilde elektronik kitap ve kaynağa bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 50 bin elektronik kitabı ücretsiz olarak tüm okuyucularımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kulandı.

Türk Tarih Kurumunun geniş bir arşiv altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Özgen, bu arşivde yer alan fotoğraf albümlerinin aşamalı olarak dijital erişime açıldığını aktardı.

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15 bin fotoğrafın kullanıcıların erişimine sunulduğunu belirten Özgen, 2026'da da bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Arşivdeki fotoğrafların yanı sıra kütüphanede yalnızca Türk Tarih Kurumunda bulunan nadir eserler ve el yazmalarının da dijital ortama aktarıldığını kaydeden Özgen, yurt dışından abone olunan veri tabanları ile yabancı dilde satın alınan yaklaşık 50 bin elektronik kitabın da araştırmacıların ücretsiz kullanımına sunulacağını bildirdi.

TTK üzerinden Muteferriqa'ya ulaşılabilecek

Özgen, abonelikli bir veri tabanı olan Muteferriqa'ya, TTK üzerinden ücretsiz ve uzaktan erişmenin mümkün olabileceği bir deneme erişimi başlattıklarını aktardı.

Deneme erişimi süresince platformun uzaktan erişime de açık olacağını belirten Özgen, "Araştırmacılarımız ve okuyucularımız, yaklaşık 35 bin kitap ile 1400'e yakın dergi ve süreli yayın okumak için kütüphane portalımız üzerinden Muteferriqa'ya ulaşabilecek. Platformdaki eserler, 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlıca matbu eserler." ifadelerini kullandı.

Deneme erişiminin 25 Şubat'a kadar devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özgen, şunları kaydetti:

"Türk Tarih Kurumu olarak son zamanlarda kütüphanemizi hem sayısal olarak geliştiriyoruz, yani kitap sayımızı arttırıyoruz. Hem de kütüphanemize erişimi kolaylaştırıyoruz. Hem Sıhhiye ve Bilkent Yerleşkemizdeki kütüphanelerimizi ziyaret ederek hem de uzaktan erişim yoluyla dijitalleştirdiğimiz kaynaklarımıza da yurt içinde ve yurt dışında okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşmasına imkan sağlamaya gayret ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber