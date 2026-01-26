Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Shein, Türkiye'de satışlarını geçici olarak durdurdu

Shein, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle satışların geçici süreyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönülmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 10:05, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 10:06
Shein, Türkiye'de satışlarını geçici olarak durdurdu

Çin merkezli giyim odaklı e-ticaret platformu Shein, Türkiye'deki operasyonlarını geçici bir süreliğine askıya aldı.

Shein, sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye'deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Yakın gelecekte Türkiye'deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz."

Satışlara ne zaman başlayacak?

Açıklamada, Türkiye pazarına yeniden dönülmesi için yürütülen çalışmalara dikkat çekilirken, satışların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 euro altı ürünler için uygulanan 'basitleştirilmiş gümrük prosedürü'nün kaldırılacağını duyurmuştu.

