Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Numan Kurtulmuş: Son aşamaya geldik

Numan Kurtulmuş: Son aşamaya geldik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona gelindiğini, hazırlanacak raporun partilerin görüşleri alındıktan sonra Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 14:09, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 14:10
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Kurtulmuş, komisyonun geldiği aşamayı şöyle anlattı:

"5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık. Önce her parti kendi raporunu kamuoyuyla paylaştı, arkasından da bu raporlarda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olanlar üzerinde son derece tiziz, fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir.

Önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak bu rapor komisyon üyelerine takdim edilerek onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu'nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak.

Ardından somut teklifler de TBMM'ye sunulacak ve Meclis kendi takvimi içerisinde bu konuyla ilgili yasal hazırlıkları yaparak Meclis Genel Kurulu'na sunacaktır. Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor."

