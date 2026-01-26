Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

