Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Antalya'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 09:57, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 09:57
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.