Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir

Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir

Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren sarsılmaz sadakatiyle "Şark Fatihi" ünvanını alan, savaşın ortasında binlerce kimsesiz çocuğa umut olarak "Yetimlerin Babası" diye anılan Kazım Karabekir; askeri başarıları, entelektüel birikimi ve eğitimci kimliğiyle vatan sevgisinin vücut bulmuş bir simgesi oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 10:15, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 10:26
Yazdır
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir

Kazım Karabekir, Türk tarihinin en kritik dönemlerinde hem askeri hem de toplumsal alanda önemli roller üstlenmiş bir liderdir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Anadolu'yu işgalden kurtararak "Şark Fatihi" unvanını alan Karabekir, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren kararlara imza atmış ve Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği destekle Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Savaşın ardından yetim kalan binlerce çocuğa sahip çıkarak modern eğitim kurumları kurmuş, bu yönüyle de "Yetimlerin Babası" olarak anılmıştır. Karabekir Paşa, askeri dehası, devlet adamlığı ve eğitimci kimliğiyle vatan sevgisinin ve toplumsal şefkatin simgesi olmuştur.

Kazım Karabekir'in Askeri ve Toplumsal Rolü

Kazım Karabekir Paşa, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarıyla da öne çıkmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Uzman, Karabekir'in hem kalem hem de silah ehli olduğunu, askeri liseden itibaren tüm okullardan birincilikle mezun olduğunu ve birçok kez altın madalya ile ödüllendirildiğini belirtmiştir. Karabekir Paşa, sorgulayan ve inisiyatif alabilen bir lider olarak, aldığı kararlarla tarihin seyrini olumlu yönde değiştirmiştir.

Doğu Cephesi ve Gümrü Anlaşması

Mondros Mütarekesi sonrası Doğu Cephesi'nden sorumlu olan Karabekir Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına imzalanan ilk uluslararası anlaşma olan Gümrü Anlaşması'nı sağlamıştır. Bu başarı, Türk milletinin diplomasi alanında da zafer kazanmasını mümkün kılmıştır. Doğu Cephesi'nde düzenli ordu birlikleriyle asayişi sağlayan Karabekir Paşa, Batı Cephesi'ni de asker ve lojistik bakımından desteklemiştir.

Yetimlerin Babası: Sosyal Sorumluluk ve Eğitim

Kazım Karabekir Paşa, savaşın ardından yetim kalan çocuklara sahip çıkarak onları eğitmiş ve bu nedenle "Yetimlerin Babası" olarak tanınmıştır. Çocukları sadece temel ihtiyaçlarla değil, aynı zamanda eğitim ve meslek edinme olanaklarıyla da desteklemiştir. Kurduğu okullarda çocuklara zanaat öğretmiş, müzikle ilgilenmelerini sağlamış ve onları geleceğe hazırlamıştır. Bu çocuklar ilerleyen yıllarda Cumhuriyet'in inşasında önemli roller üstlenmiştir.

  • Darüleytam: Günümüz çocuk esirgeme kurumlarına benzer yapılar kurarak çocukların güvenliğini sağlamıştır.
  • Gürbüzler Ordusu: Himaye ettiği 3 ila 5 bin çocuk için kullandığı tanımlamadır.
  • Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma ilkelerini benimsemiştir.

Kazım Karabekir'in Toplumsal Etkisi

Kazım Karabekir Paşa, milletvekilliği döneminde de Doğu Anadolu ile ilgilenmiş, Sovyet taleplerine karşı TBMM kürsüsünde kesin bir duruş sergilemiştir. Bölgedeki birçok çocuğa onun adının verilmesi, halkın gönlünde bıraktığı derin etkiyi göstermektedir. Ayrıca, askeri kimliği kadar vatan sevgisiyle de öne çıkan Karabekir Paşa, sosyal hayatla ilgilenen bir komutan olarak anılmıştır.

Entelektüel Kimliği ve Akademik Başarıları

Kazım Karabekir Paşa'nın entelektüel birikimi de dikkat çekicidir. Akademik başarısı ve sorgulayıcı yaklaşımıyla öne çıkan Karabekir, Maarif Madalyası ile ödüllendirilmiş ve dönemin kurucu kadroları arasında değerli bir isim olmuştur. Prof. Dr. Nasrullah Uzman, Karabekir'in resimlerdeki ciddi ve üniformalı portresinin arkasında derin bir entelektüel kimlik bulunduğunu vurgulamıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber