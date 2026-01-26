Sivas'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 10:41, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 10:42
S.K. yönetimindeki kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın kullandığı otomobil de devrilen kamyona çarptı.
Y.A. idaresindeki tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin kullandığı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. ile otomobilde bulunan A.A., E.H., T.S. ve H.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.