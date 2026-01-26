Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Mersin'de lavaş ekmeği operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 09:43, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 11:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında Barış Turgut Organize Suç Örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

38 şüpheliden 17'si tutuklandı

Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.""

