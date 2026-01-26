Mersin'de lavaş ekmeği operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında Barış Turgut Organize Suç Örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

38 şüpheliden 17'si tutuklandı

Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.""