Beşiktaş'ta park halindeki dört araç alev alev yandı

stanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, otomobilin yanındaki üç otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.