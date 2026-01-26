Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için yılın en sevilen molası olan sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte gözler takvime çevrildi. 19 Ocak'ta başlayan 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler, bir yandan dinlenirken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre okulların açılacağı tarih.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 08:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 10:05
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr tatilinin ne zaman sona ereceği öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposuna ara veren milyonlarca öğrenci tatilin keyfini sürerken, gözler bir yandan da okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.

Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başladı. 15 tatil olarak adlandırılan sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak ve okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.

Buna göre; İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart arasında yapılacak.


