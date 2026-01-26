Adana'da devrilen otobüsteki 8 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 08:13, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 08:14
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ö.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım ekiplerce kontrollü olarak sağlandı.