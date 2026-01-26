Benzine zam geliyor
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 07:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 07:39
Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yönelik güven kaybıyla pazartesi günü ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 115.843,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar

