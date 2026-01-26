Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 07:54, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 08:14
Yazdır
Benzine zam geliyor

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Peki, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber