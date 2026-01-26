Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı

Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime kapıyı kapatmasına tepki göstererek AK Parti'nin iktidara geldiği koalisyon dönemini hatırlattı. Özel, "Her ay kaybediyorlar. Tayyip Bey'in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var, ben anlamadım" dedi.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 12:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 12:52
Yazdır
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir; Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir" sözlerine AK Parti'nin iktidara geldiği seçimleri ve koalisyon dönemini hatırlatarak yanıt verdi.

Koalisyon döneminde iken seçime gidilirken emekli maaşının sekiz çeyrek altın aldığını ancak bugün sadece iki çeyrek altın alabildiğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı kapattı. Açtığında AKP iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı. Zor bir koalisyondaydı. Deprem geçmişti, ekonomik kriz katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu.

En dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü ve AKP kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla tek başına iktidarı yakaladı.

O gün Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altında bugün 2 çeyrek altın.

AKP'nin eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Her ay kaybediyorlar. Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı.

Krizin en yüksek noktada olduğu, yoksulluğun, işsizliğin dayanılmaz noktaya geldiği yerde erken seçime kapıyı kapatıyor.

Kapıyı aralarsa emekli, asgari ücretli, işçi, çiftçi kurtulacak. AKP için en dezavantajlı noktada seçime kapıyı kapatıyor. Tayyip Bey'in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var ben anlamadım."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber