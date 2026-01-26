Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir; Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir" sözlerine AK Parti'nin iktidara geldiği seçimleri ve koalisyon dönemini hatırlatarak yanıt verdi.

Koalisyon döneminde iken seçime gidilirken emekli maaşının sekiz çeyrek altın aldığını ancak bugün sadece iki çeyrek altın alabildiğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı kapattı. Açtığında AKP iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı. Zor bir koalisyondaydı. Deprem geçmişti, ekonomik kriz katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu.

En dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü ve AKP kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla tek başına iktidarı yakaladı.

O gün Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altında bugün 2 çeyrek altın.

AKP'nin eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Her ay kaybediyorlar. Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı.

Krizin en yüksek noktada olduğu, yoksulluğun, işsizliğin dayanılmaz noktaya geldiği yerde erken seçime kapıyı kapatıyor.

Kapıyı aralarsa emekli, asgari ücretli, işçi, çiftçi kurtulacak. AKP için en dezavantajlı noktada seçime kapıyı kapatıyor. Tayyip Bey'in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var ben anlamadım."



