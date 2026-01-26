Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Hastanede üzerine kedi düşen kadına 50 bin lira tazminat

İstanbul'da bir hastanede tedavi gören hasta, tavandan düşen metal plaka ve kediyle yaralandı. Mahkeme, hastaneye 50 bin TL manevi tazminat cezası verdi.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 15:14, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 15:14
İstanbul'da bir özel hastanede serum tedavisi gören bir hasta, tavandan düşen metal plaka ve kedi nedeniyle yaralandı. Olay sonrası hastaya kuduz ve tetanos aşısı uygulandı. Mahkeme, sağlık hizmetinin güvenli sunulmadığına hükmederek hastanenin hastaya 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Olayın Detayları

21 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen olayda, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran B.B., serum tedavisi sırasında beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Tedavi sedyede devam ederken, tavandaki metal kapak içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düştü. Olay, hastane kayıtlarına tutanakla geçirildi.

Yaralanma ve Tıbbi Müdahale

Kazada metal parçanın çarpması sonucu hastanın baş bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu. Olası enfeksiyon riskine karşı tetanos aşısı yapılan B.B., kedinin teması nedeniyle kuduz şüphesiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı.

Hukuki Süreç ve Mahkeme Kararı

  • Tedavi sürecinin ardından hasta, avukatları aracılığıyla özel hastane hakkında "ayıplı hizmet" iddiasıyla dava açtı.
  • Tüketici mahkemesine yapılan başvuruda 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.
  • İstanbul Anadolu 7'nci Tüketici Mahkemesi, tarafları uzlaşmaya davet etti ancak anlaşma sağlanamadı.
  • Yargılama sonunda mahkeme, sağlık hizmetinin güvenli ve öngörülebilir risklerden arındırılmış şekilde sunulmadığına hükmetti.
  • Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, özel hastanenin hastaya yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.


