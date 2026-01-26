Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş hayatını kaybetti

Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
Bakan Tekin: Mekan da başlı başına bir öğretmendir
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Akkuyu, Türkiye için 'oyun değiştirici' olacak
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı: 13 Gözaltı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
9 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarından Seha Okuş hayatını kaybetti. Dönüş, Mahpus, Açlık, Toprak Ana ve Kuma gibi filmlerde seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan Okuş, uzun yıllar İstanbul Radyosu ve Belediye Konservatuvarı'nda görev yapmıştı.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 11:45, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 12:43
Yazdır

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısıyla tanınan Seha Okuş hayatını kaybetti.

Sanatçı Bedia Akartük vefat haberini; "Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi, TRT, İstanbulRadyosu, YurttanSesler sanatçısı Seha Okuş 'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Halk Müziği Camiası'na baş sağlığı ve sabır dileriz..." sözleriyle duyurdu.

Seha Okuş kimdir?

Türk Halk Müziği yorumcusu Münevver Seha Okuş Özveren, 7 Nisan 1928 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümü'nden 1958 yılında mezun oldu. Konservatuvarda ve İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yaptı. Müjdat Gezen'in halasıdır.

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Halk Müziği Bölümü'nün başkanlığını ve repertuvar hocalığını yürüttü. Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma filmlerinin müziklerini seslendirdi. Kalan Müzik 2002 yılında 17 eserinden oluşan Hasretinle Yandı Gönlüm adlı bir albüm yayınladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber