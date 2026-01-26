Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Seha Okuş hayatını kaybetti

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısıyla tanınan Seha Okuş hayatını kaybetti.

Sanatçı Bedia Akartük vefat haberini; "Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi, TRT, İstanbulRadyosu, YurttanSesler sanatçısı Seha Okuş 'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Halk Müziği Camiası'na baş sağlığı ve sabır dileriz..." sözleriyle duyurdu.

Seha Okuş kimdir?

Türk Halk Müziği yorumcusu Münevver Seha Okuş Özveren, 7 Nisan 1928 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümü'nden 1958 yılında mezun oldu. Konservatuvarda ve İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yaptı. Müjdat Gezen'in halasıdır.

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Halk Müziği Bölümü'nün başkanlığını ve repertuvar hocalığını yürüttü. Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma filmlerinin müziklerini seslendirdi. Kalan Müzik 2002 yılında 17 eserinden oluşan Hasretinle Yandı Gönlüm adlı bir albüm yayınladı.