Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 192,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 spor oldu.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağı çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ile ABD'li teknoloji devlerinin hafta boyunca açıklayacağı bilançolara çevrildi.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi gün içinde 13.182,05 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerine göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20'ye, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da yıllık makine siparişleri, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.