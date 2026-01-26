Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'a donör olmak üzere üç kişi verici adayı olarak belirlendi.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 15:54, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 16:10
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve oyuncunun kardeşi Umut Özkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Onur Yaprak, Ufuk Özkan'ın ilk olarak Temmuz 2023'te siroz ve karaciğer yetmezliği ile hastaneye başvurduğunu belirterek, bu tarihte 14 gün süreyle yatarak tetkik ve tedavi altına alındığını, yapılan değerlendirmeler sonucunda, genel durumunun düzelmesi ve karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini söyledi.

- "Üç verici adayımız bulunmakta"

Ufuk Özkan'ın 2024'te yeniden rahatsızlandığını, aynı şikayetlerle bir hafta yatarak tedavi altına alındığını aktaran Yaprak, "2025'e geldiğimizde, ağustos ayında yine 20 günlük bir yatış dönemi olmuş, tedavi süreci yaşanmış. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından artık karaciğer nakli yapılması gerektiği yönünde karar alınmıştır." dedi.

Yaprak, bu doğrultuda donör arayışının başlatılması konusunda Ufuk Özkan'ın bilgilendirildiğini belirterek, "Donör adayında bulunması gereken kriterler hastamıza ayrıntılı şekilde anlatılmış, tedavi ve ilaç düzenlemeleri yapılmış, kontrollerini aksatmaması gerektiği vurgulanarak genel durumunu toparlaması üzerine taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'ın 10 Ocak 2026'da önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla yeniden hastaneye başvurduğunu dile getiren Yaprak, şunları kaydetti:

"Acilen yatışı gerçekleştirilmiş, gerekli tıbbi tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde karaciğer yetmezliğini gösteren MELD puanı 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde uygun bir canlı donör adayının bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır. Hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru yapılmıştır. Hastamızla daha önce yolları kesişmiş, eski çalışma arkadaşları arasından şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri uygun üç verici adayımız bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada bugün itibarıyla kesinleşmiş bir vericisi bulunmamaktadır."

- 22 olan karaciğer yetmezlik puanı 14'e düştü

Prof. Dr. Onur Yaprak, donör arayışı devam ederken Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda önemli gelişmeler kaydedildiğine işaret ederek, "Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden bir iyileşme sağlanmış, başvuru anında 22 olan karaciğer yetmezlik puanı, karaciğer nakli için gereklilik açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini de değiştirmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavi sürecinde yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak Ufuk Özkan'da influenza A enfeksiyonu geliştiğini fakat enfeksiyona ait semptomların giderek azaldığını kaydeden Yaprak, oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu, izlem ve tedavisine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Ufuk Özkan'ın ağabeyi oyuncu Umut Özkan ise sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, "İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve tekrar sahnelere döner diye ümit ediyoruz." dedi.

