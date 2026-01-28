MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş duruşmasında görüntü alan şahıslara soruşturma

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda ses ve görüntü alarak sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 17:43, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:43
Aziz İhsan Aktaş duruşmasında görüntü alan şahıslara soruşturma

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşma salonunda kayıt alındığı tespit edildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 1 Nolu salonda görülen duruşmada, sanık, avukatlar ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda siyasi isimlerin de aralarında bulunduğu izleyici de katıldı. Yargılama sırasında, ses ve görüntü alarak sosyal medyada paylaştığının belirlenmesi üzerine, şüphelilerin tespitine yönelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Emniyete talimat verildi

Başsavcılıkça, 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma veya nakletme' suçundan başlatılan soruşturmada, şahısların tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

