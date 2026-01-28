Yedi çocuk annesi kadını silahla öldüren kişi tutuklandı

MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yedi çocuk annesi kadını silahla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yedi çocuk annesi Pınar K.'yi sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 17:17, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:22
Yazdır
Yedi çocuk annesi kadını silahla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün eşi Pınar K'yi (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Pınar K. dün, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi H.K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada H.K. tabancayla Pınar K'yi öldürmüştü.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan H.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber