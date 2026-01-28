Yedi çocuk annesi kadını silahla öldüren kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yedi çocuk annesi Pınar K.'yi sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 17:17, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 17:22
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün eşi Pınar K'yi (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Pınar K. dün, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi H.K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada H.K. tabancayla Pınar K'yi öldürmüştü.
Olay yerinden otomobiliyle kaçan H.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.