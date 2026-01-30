Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çekilen kura sonucunda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 14:46, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 14:47
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, çekilen kura sonucunda Juventus oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk etabında 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan topladı. Bu sonuçlarla ligi 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.
Son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.