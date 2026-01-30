Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Yılmaz: Dünyada öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerden biriyiz
Trump'ın Fed başkanı adayı belli oldu!

Haber Giriş : 30 Ocak 2026 15:21, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 15:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı adayı belli oldu.

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi.

Kevin Warsh kimdir?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikası tartışmalarında yeniden öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma adımlarının küresel piyasaları şekillendirdiği bir dönemde Warsh, hem 2008 küresel finans krizindeki rolü hem de sonrasında gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle hatırlanıyor.

Finansal kriz dönemindeki rolü

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu göreve dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed'in en kritik karar alma süreçlerinde yer aldı.

O dönemde Fed Başkanı olan Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, büyük finans kuruluşlarının çöküşü, kredi piyasalarının donması ve sistemik risklerin artması karşısında alınan acil önlemlerde rol oynadı. Banka kurtarma programları, acil likidite mekanizmaları ve olağanüstü parasal araçların devreye alınması bu dönemin temel başlıkları arasında yer aldı.

Gevşek para politikalarına eleştiri

Fed'den ayrıldıktan sonra Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımlarına (niceliksel gevşeme) yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Warsh'a göre bu tür politikalar finansal piyasalarda fiyatları bozabiliyor, aşırı risk alımını teşvik edebiliyor ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabiliyor.

Bu yaklaşımı, onu daha sıkı para politikası ve fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan çevreler için önemli bir referans noktası haline getirdi.

Warsh, günümüzde Hoover Institution'da kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor ve Stanford University bünyesinde para politikası, finansal düzenleme ve küresel ekonomik riskler üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca çeşitli hükümetlere ve finansal kuruluşlara danışmanlık yapıyor.

Geleceğe yönelik siyasi beklentiler

Deneyimi ve politika görüşleri nedeniyle Kevin Warsh, özellikle Cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemlerde ABD Hazine Bakanlığı veya Fed Başkanlığı gibi üst düzey ekonomik görevler için potansiyel adaylar arasında anılıyor.

Küresel merkez bankalarının enflasyon, yavaşlayan büyüme ve finansal dalgalanmalarla mücadele ettiği bir dönemde, Kevin Warsh'ın para politikasının sınırlarına ilişkin görüşleri ekonomi politikası tartışmalarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

