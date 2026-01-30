Uyuşturucu soruşturmasında Merve Taşkın'a yakalama kararı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 16:11, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 16:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.