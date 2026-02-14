Ankara Mimarlar Odası'nda seçimin kazananı Yenilikçi Mimarların Turuncu Listesi oldu

İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Dün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının ardından bugün seçim aşamasını tamamlayan Ankara Mimarlar Odası'nda kazanan Yenilikçi Mimarların Turuncu Listesi oldu. 'Birlikte Üretiyor, Birlikte Yönetiyor' sloganı ile seçime giren Yenilikçi Mimarlar seçimi bir kez daha kazanmasını bildi.

Ankara Mimarlar Odası'nda yapılan seçim sonuçlandı. Yönetimde olan Yenilikçi Mimarların Turuncu Liste ile katıldığı seçime Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar ise Mor Liste ile katılmıştı. Kurulduğu 1954 yılından 2024 yılına kadar, mimarlıktan ziyade sadece ideolojik olarak hareket eden zihniyetin hegemonyası her görüşten mimarlık aşkıyla yanan mimarların birleşmesi ile 2024 yılında yıkılmış ve turuncu liste tarihi bir zafer elde etmişti.

Her türlü çirkin girişime karşı kararlılıkla mücadele eden Turuncu Liste, 2 yıldır sergilediği başarılı yönetimin ödülünü yeni bir zaferle taçlandırmış oldu. Yapılan seçime turuncu pusula rengi ile katılan mevcut yönetim oyların çoğunluğunu alarak bir dönem daha göreve devam etme yetkisi aldı. Yapılan oylama sonucunda 3 gruba karşı kararlılıkla mücadele eden Mimar Cengiz Gökay önderliğindeki meslektaşlarından oluşan turuncu grup güven tazeledi ve göreve devam etme hakkı elde etti.

TURUNCU LİSTE İLE SEÇİME GİREN YENİLİKÇİ MİMARLAR GÖREVE DEVAM DEDİ!

Ankara'da her projeye sadece ideolojik yaklaşmak suretiyle karşı çıkarak gelişimi engelleyen anlayışı reddeden ve "Yaşayan Oda" mottosuyla gelişimi destekleyen Yenilikçi Mimarlar, Turuncu liste ile girmiş olduğu seçimi kazanarak göreve devam dedi. Mimar Cengiz Gökay'ın önderliğindeki Turuncu Liste tek başına 3 gruba karşı örnek bir mücadele sergileyerek bir kere daha liyakatin üstünlüğünü kanıtladı.

Uzun senelerdir hem mimarlık hem de mühendislik alanında çeşitli görevlerde bulunan İsmail Coşkun, yapılan seçimlerin ardından bir dönem daha Ankara Mimarlar Odası Başkanı olarak göreve devam etme yetkisi aldı.

Seçimler sonucu oluşan yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Ankara Mimarlar Odası Başkanı İsmail Coşkun

49. Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu şekilde oluştu:

Prof. Dr. Figen Beyhan

İsmail Coşkun

Doç. Dr. Şeyda Emekçi

Oğuzhan Bozdağ

Halis Kayısı

Görkem Aytekin

Rümeysa Kırmızı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Pınar Gaye Bayram

Cihad Baykara

Bengisu İnan

H.M. Aydın Mendi

Müslüm Tunçay

Burak Tiftik

S. Furkan Topçu

Turuncu liste 1601 mor liste 1578 sarı liste 96

